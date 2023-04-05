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Волгоградский картель не смог избавиться от 20-миллионного штрафа

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение по делу о картельном сговоре при строительстве парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Решение приняла коллегия судей под председательством Светланы Веряскиной. Апелляция в очередной раз отказала МБУ «Северное» в отмене санкции надзорного органа за картельный сговор с ООО «ГК «ВСП-Сервис». Весной-летом 2020 года муниципальное учреждение заключило с обществом договоры на работы в парке в рамках II этапа благоустройства территории. Так, за установку туалета со всеми удобствами, включая сушилки для рук и поручни для инвалидов, компания получила свыше 2,5 млн руб. А за комплекс работ компании заплатили свыше 77,3 млн руб. За эти деньги компания привела в порядок наружные сети водоснабжения и канализации, заменила несколько участков дорожного покрытия, привела в порядок зимний театр, павильоны, лестницы и так далее.

Через год, в августе 2021 региональное УФАС признало муниципальное «Северное» и «ГК «ВСП-Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство:

«Между тем, УФАС по Волгоградской области отметило, что правовые основания для заключения сторонами договоров субподряда № 52/2020 от 14.05.2020, № 84/2020 от 09.07.2020 избранным способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рассматриваемой ситуации отсутствовали», — говорится в тексте одного из решений Арбитражного суда Волгоградской области по этому делу.

Так, в силе осталось решение волгоградского УФАС о привлечении «Северного» к административной ответственности в виде штрафа 20,996 млн руб. У компании есть 60 дней с момента принятия решения (со вчерашнего дня) на исполнении санкции, иначе сумма может вырасти в два раза.

Договоры заключали между МБУ «Северное» в лице директора Евгения Головко и ООО «ГК «ВСП-Сервис» в лице директора Антона Пылина.

Дарья Васенина

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