Дмитрий Махонин предложил вручить памятные знаки предприятиям, помогавшим в подготовке к юбилею Перми

Сегодня в рамках правительства Пермского края в рамках рассмотрения вопроса «О формировании комфортной городской среды» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в проектах по благоустройству участвуют и частные компании. Он привел в пример набережную Чайковского, где компания ПАО «Газпром» выделяет средства на ремонт, есть примеры в городе Губаха. «В краевой столице на мой призыв откликнулись многие предприятия города. Участвуют в благоустройстве города», - заявил губернатор. Он предложил в День города выдать памятные знаки тем компаниям, кто « участвовал в подготовке к празднику своими частными денежными средствами».