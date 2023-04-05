На авиапатрулирование лесов направят до 29 млн рублей

Центр предупреждения и тушения лесных пожаров по итогам аукциона 14 апреля намерен выбрать подрядчика для авиапатрулирования республиканских лесов общей площадью 4,1 млн га, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 29,6 млн руб. Источник финансирования — субсидии из бюджета Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям аукциона, авиапатрулирование необходимо проводить до 31 октября текущего года. Исполнитель обязан иметь возможность предоставить не менее трех воздушных судов с дальностью полета не менее 880 км без дозаправки.

Возможны посадочные площадки для оперативного базирования в Белорецке, Старосубхангулово, Зилаире, Уфе, Стерлитамаке и так далее. При возникновении пожароопасной обстановки и при изменении погодных условий на территории, не предусмотренной летным маршрутом, вылет к месту лесного пожара может проходить с отклонением от установленного маршрута, указано в аукционной документации.

Майя Иванова

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