Агрохолдинг «СТЕПЬ» подтвердил лидерство по экспорту гороха

По итогам 8 месяцев экспортного сезона 2022/23 (с июля 2022 года по февраль 2023 года) Агрохолдинг «СТЕПЬ» отгрузил около 100 тыс. тонн гороха, что позволило подтвердить лидирующею позицию по экспорту гороха и занять 20% от общего объема экспортных поставок этой сельхозкультуры из России. При этом Агрохолдинг «СТЕПЬ» опережает ближайшего участника рейтинга почти в два раза и значительно превосходит объемы других компаний-экспортеров гороха, которые представлены в рейтинге, подготовленном аналитической компанией «ПроЗерно».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Также «СТЕПЬ» стабильно занимает высокую позицию в рейтинге экспортёров нута. Основные объемы поставок этих культур приходятся на Турцию и страны Ближнего Востока.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» уже третий год подряд является лидером на рынке экспорта гороха из России. В 2022 году объем продаж нишевых культур трейдинговым подразделением Агрохолдинга вырос на 39% год к году и составил 289 тыс. тонн, а охват по регионам сбыта превысил 50 стран мира.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» также входит в ТОП-7 крупнейших экспортеров зерна по итогам 8 месяцев сезона 2022/23 с объемом экспорта свыше 1 миллиона тонн.

Владимир Ширин, генеральный директор ТД «Агрокультура - СТ» Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«На протяжении последних нескольких лет в России наблюдается рост производства гороха, что стало драйвером роста экспортных поставок. Тренд носит устойчивый характер и дает возможность рассчитывать на дальнейшее увеличение объемов поставок за рубеж. Имеющийся портфель продаж компании позволяет производить постоянные отгрузки как собственного урожая, так и коммерческого».

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Трейдинг нишевыми культурами – успешное направление бизнеса Агрохолдинга «СТЕПЬ», которое стремительно развивается и демонстрирует высокие результаты. Благодаря профессионализму команды и безупречной репутации как надежного поставщика мы добиваемся лидирующих позиций, расширяем географию поставок и ассортимент продукции».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»