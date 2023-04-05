Пожилого жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого и расчленении его тела бензопилой

В Удмуртии перед судом предстанет 66-летний житель Можги, которого обвиняют в убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной преступления стал конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, мужчина и его 39-летний знакомый вместе употребляли алкоголь, когда между ними возник конфликт. Ссора привела к тому, что обвиняемый взял нож и ударил им знакомого в шею и голову.

После этого мужчина расчленил тело циркулярной пилой. Останки он намеревался вывезти в лесной массив.

Однако родственники потерпевшего обратились в полицию, где рассказали о безвестном исчезновении мужчины. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия, в результате которых обнаружили тело в надворных постройках хозяйства обвиняемого.

Уголовное дело, за которое мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.