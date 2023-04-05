Пассажиры попавшего в ДТП на трассе М-4 автобуса отправились в Ставрополь

Не пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии 17 пассажиров рейсового автобуса Москва-Ставрополь, отправились к месту назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, представитель компании-перевозчика организовал пересадку людей на проходящий в том же направлении рейс.

«В Ставрополь уже едут 17 человек из тех, кто находился в автобусе. С пострадавшими работают медики. О ситуации буду информировать дальше», — написал губернатор. Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что автобус в 32-мя пассажирами перевернулся на ФАД М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области. Всего 15 человек пострадали, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Анастасия Назарова