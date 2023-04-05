Новосибирские волейболисты с победы начали четвертьфинальную серию против «Белогорья»

Новосибирский «Локомотив» выиграл первый четвертьфинальный матч в плей-офф российской мужской волейбольной Суперлиги. На домашней площадке он обыграл белгородское «Белогорье».

Игра завершилась в трех сетах: 3:0 (25:21, 25:23, 25:23). По данным сайта «Локомотива», блокирующий Ильяс Куркаев и доигровщик Омар Курбанов набрали по 14 очков. «В концовках (партий.– «Ъ») наше давление оказало больше влияние»,– прокомментировал ход игры главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Серия идет до трех побед. Ее второй матч состоится в Туле 8 апреля.

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Валерий Лавский