В Тихорецке будут судить водителя, протащившего инспектора ДПС на своем автомобиле

В Тихорецком районе завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, применившего насилие к инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В ночь на 22 января 2023 года сотрудники ДПС выявили на улице Ленинградской в Тихорецке автомобиль, который двигался по дороге, создавая опасность для других участников дорожного движения. Полицейские потребовали остановиться, однако 25-летний водитель их проигнорировал. Тогда сотрудники ДПС стали его преследовать. Его остановили на пересечении с улицей Октябрьской. К его машине подбежал один из инспекторов ДПС и открыл водительскую дверь. В этот момент молодой человек начал движение, сбил полицейского с ног и проволок его по дорожному полотну более 20 м. Полицейский смог натянуть рычаг ручного тормоза и остановить машину.

Мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении инспектора ДПС ОМВД России по Тихорецкому району (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он полностью признал вину. Суд заключил его под домашний арест, срок действия которого продлили на период рассмотрения дела судом. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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