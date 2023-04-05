Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге под лед городского пруда провалились три человека

Три рыбака провалились под лед на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Сообщение об инциденте поступило 5 апреля в 13:33. Еще до приезда спасателей одного мужчину достали из воды спасатели.

Предыдущая фотография

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС вытащили рыбаков с помощью спинального щита и спасательной веревки, а затем передали бригаде скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавших неизвестно. Всего к месту происшествия прибыли 11 спасателей и три единицы техники.

«Не стоит выходить на весенний лед. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать»,— предупредили в МЧС.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...