В Екатеринбурге под лед городского пруда провалились три человека

Три рыбака провалились под лед на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Сообщение об инциденте поступило 5 апреля в 13:33. Еще до приезда спасателей одного мужчину достали из воды спасатели.

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Сотрудники МЧС вытащили рыбаков с помощью спинального щита и спасательной веревки, а затем передали бригаде скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавших неизвестно. Всего к месту происшествия прибыли 11 спасателей и три единицы техники.

«Не стоит выходить на весенний лед. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать»,— предупредили в МЧС.

Полина Хабарова

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