В 22 муниципалитетах Челябинской области ввели третий класс пожарной опасности

В 22 муниципальных образованиях Челябинской области установили третий класс пожарной опасности. В том числе в Миассе, Чебаркуле, Усть-Катаве, Красноармейском, Сосновском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском, Пластовском и Катав-Ивановском районе. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Третий класс пожарной опасности характеризуется возникающими интенсивными природными пожарами, которые выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний. В связи с этим сотрудники МЧС призывают быть осторожными с источниками огня.

Как уточнили в областном МЧС, сейчас ведется тушение возгораний в Аргаяшском и Троицком районах.