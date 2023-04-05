Нововоронежская АЭС на 2,4% перевыполнила план марта по выработке электроэнергии

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») в марте 2023 года выработала 2,802 млрд кВт•ч электроэнергии, что составляет 102,4% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Суммарный объём электроэнергии, выработанной атомной станцией за первый квартал 2023 года, составил 7,798 млрд кВт•ч, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года (7,122 млрд кВт•ч).

Учитывая средний уровень энергопотребления региона в 1,21 млрд кВт•ч, получаем, что этой электроэнергии Воронежской области хватило бы больше, чем на полгода.

Работа Нововоронежской АЭС с января по март позволила сократить выброс парниковых газов в атмосферный воздух в объёме более 3,8 миллиона тонн эквивалента СО2 (если бы аналогичный объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) Нововоронежской АЭС в марте 2023 года составил 99,67%.

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 31 марта 2023 года Нововоронежская АЭС выработала 669,847 млрд кВт•ч электроэнергии.

В настоящее время энергоблоки №4, №5, №6 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.