Помещения типографии «Молот» в Ростове выставлены на торги за 24,1 млн рублей

АО «Почта России» выставило на торги помещение площадью 2 тыс. кв. м. в бывшем здании типографии «Молот» на ул. Доватора в Ростове. Торги организованы «Российским аукционным домом», пишет «RO.TODAY».

Согласно информации портала, начальная стоимость выставленных на продажу помещений составляет 24,1 млн руб. Аукцион пройдет 11 апреля.

«Совет директоров АО "Почта России" утвердил Реестр непрофильных активов компании, в том числе в него вошло помещение в типографии "Молот" по адресу: ул. Доватора, д. 142а/37», — сообщили в компании журналистам.

Пакет акций издательства «Молот» в 2016 году был продан за 447 млн руб. ростовской предпринимательнице Татьяне Шишкиной, которая владеет компанией «ХДМ-Юг».

Анастасия Назарова