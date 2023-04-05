Обанкротившийся «258 ремонтный завод» в Батайске выкупила местная фирма за 91 млн рублей

ООО «Донавтозапчасть» выкупила имущественный комплекс АО «258 ремонтный завод» за 91 млн руб. Имущество было продано с торгов в рамках процедуры банкротства АО. В собственность «Донавтозапчасти» перешли административные и производственные помещения «258 ремонтного завода», а также земельный участок площадью 10,7 га.

«258 ремонтный завод средств доставки и транспортирования горючего» находится в Батайске в районе Авиагородка. Предприятие входит в структуру Минобороны. АО признали банкротом в 2018 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донавтозапчасть» зарегистрировано в Батайске, фирма существует с 2016 года. Основным видом деятельности указана розничная торговля автомобильными деталями. В 2021 году ООО показало выручку в размере266,5 млн руб. с чистой прибылью 12 млн руб. Генеральным директором и основным учредителем фирмы является Александр Лукьянченко.

Как ранее писал «Ъ-Юг», продажа имущества оборонного «258 ремонтного завода» сопровождалась судебными разбирательствами с участием прокуратуры Южного военного округа.

В 2020 году бывший тогда конкурсным управляющим АО Олег Смирнов объявил открытый аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия с начальной ценой 35,9 млн руб. Победителем аукциона было признано АО «Спутник», предложившее начальную цену. Однако прокуратура ЮВО обратилась в арбитражный суд с требованием отменить результаты торгов и признать заключенные со «Спутником» договоры купли-продажи недействительными сделками. В качестве основания для отмены сделок была указана заниженная цена продажи. По оценке прокуратуры, рыночная стоимость только одного земельного участка составляла 78 млн руб.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Как было установлено судом, нанятые управляющим Олегом Смирновым специалисты по оценке имущества на территории «258 ремонтного завода» никогда не бывали, а свои выводы они сделали по фотографиям. В итоге суд признал продажу спорного имущества «Спутнику» недействительной и обязал фирму вернуть его в конкурсную массу предприятия-банкрота.

Вадим Водолазов