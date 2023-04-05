Разработчик представил краевым властям подробности проекта нового моста через Каму

Краевой минтранс совместно с проектно-изыскательским институтом «Гео-Проект» представили на заседании краевого правительства проект третьего моста через Каму в Перми. Документация полностью готова и в ближайшее время будет направлена на госэкспертизу.

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Помимо моста, выход с которого планируется на ул. Окулова в районе ул. Дзержинского и Хохрякова, проект также предполагает строительство путепровода, кольцевых эстакад на съезде с моста, примыкания к ул. Окулова и узла на площади Гайдара. Реализация проекта пройдет в шесть этапов. Сначала на площади Гайдара построят кольцевое пересечение со светофорным регулированием: это позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Вишерской, которые уже возводятся в Перми. Далее начнется строительства самого моста с устройством подходов, которые свяжут его с ул. Окулова на левом берегу Камы и ул. Борцов Революции на правом берегу. Объект предусматривает строительство нового направления от ул. Борцов Революции до ул. Маршала Жукова, реконструкцию ул. Спешилова в месте примыкания к этому направлению и развязки на пересечении ул. Докучаева, дороги Пермь — Гайва (дорога Дружбы), ул. Спешилова и ул. Якутской.

Помимо этого, на левом берегу реки проектом предусмотрена реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению ул. Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по ул. Екатерининской и Окулова.

Стоимость контракта на проектирование моста составила 605,5 млн руб. Окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения госэкспертизы. Ранее эксперты оценивали строительство в 43 млрд руб.