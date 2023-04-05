Прокуратура начала проверку после аварии на шлюзе Краснодарского водохранилища

Теучежская межрайонная прокуратура начала проверку после выхода из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

«Межрайонная прокуратура в ходе соответствующей проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц всех уполномоченных органов и примет необходимые меры реагирования»,— отметили в ведомстве.

Ночью с 4 на 5 апреля из-за поломки на шлюзе Краснодарского водохранилища подтопило около 60 частных дачных приусадебных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района. Были эвакуированы 65 человек. Для оценки ущерба будет работать специальная комиссия. Ситуация находится под контролем главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Татьяна Ручкина

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