Экспериментальный огород с культурами жителей городища Иднакар создадут в Глазове

В Глазове на территории, прилегающей к музейно-выставочному комплексу «Идна», организуют огородный участок с сельскохозяйственными культурами, которые тысячу лет назад возделывали жители средневекового городища Иднакар. Проект станет экспериментальным, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жителей просят оказать содействие в воссоздании средневекового хозяйства. В частности, музейно-выставочный комплекс принимает листы профнастила, горбыль и шифер для формирования высоких грядок. «Ваш вклад будет иметь огромное значение для формирования нашего экспериментального "огорода по-иднакарски"»,— отмечают в учреждении.