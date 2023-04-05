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Экспериментальный огород с культурами жителей городища Иднакар создадут в Глазове

В Глазове на территории, прилегающей к музейно-выставочному комплексу «Идна», организуют огородный участок с сельскохозяйственными культурами, которые тысячу лет назад возделывали жители средневекового городища Иднакар. Проект станет экспериментальным, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жителей просят оказать содействие в воссоздании средневекового хозяйства. В частности, музейно-выставочный комплекс принимает листы профнастила, горбыль и шифер для формирования высоких грядок. «Ваш вклад будет иметь огромное значение для формирования нашего экспериментального "огорода по-иднакарски"»,— отмечают в учреждении.

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