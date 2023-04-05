Бывший глава Оренбурга пытается вернуть имущество на 100 млн рублей

Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. Информация опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Арапов

Фото: vk.com / evgenii_arapov Евгений Арапов

Фото: vk.com / evgenii_arapov

Ленинский районный суд города частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего главы Оренбурга, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов в феврале текущего года.

По данным прокуратуры, Евгений Арапов незаконно приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение общей стоимостью более 100 млн руб.

В связи с этим в мае 2021 года надзорный орган подал в суд иск о взыскании и обращении в собственность государства указанного имущества, которое было юридически оформлено на родственников и третьих лиц и фактически принадлежало бывшему чиновнику.

В августе 2020 года Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

После этого суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО. Евгений Арапов отбыл более трех лет из назначенного ему срока лишения свободы и в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО. Надзорный орган считает, что «тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, совокупность характеризующих его материалов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания».

Ани Айвазян, Самара