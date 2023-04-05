Американский производитель спортивной атрибутики Fanatics приобрел итальянскую Epi

Американский производитель и продавец спортивной одежды, обуви и аксессуаров Fanatics Inc. объявил о покупке итальянского спортивного ритейлера Epi. Финансовые детали сделки не раскрываются. Fanatics производит и продает лицензированные товары для всех крупных спортивных ассоциаций США — NFL, NHL, MLB, MLS, а также для команд «Формулы-1», Nascar, для сборной Канады по хоккею и рестлинговой ассоциации WWE. После приобретения в 2016 году британского спортивного ритейлера Kitbag компания Fanatics стала партнером и ряда европейских футбольных клубов и ассоциаций (Футбольной ассоциации Англии, Немецкого футбольного союза и УЕФА).

Epi является оператором физических и онлайн-магазинов ведущих итальянских футбольных клубов (включая «Ювентус», «Милан» и «Интер»), а также партнером Федерации футбола Италии.

Кирилл Сарханянц