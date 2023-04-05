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ГИБДД порекомендовала мэрии Уфы устранить выбоины на проспекте Октября

Управление Госавтоинспекции МВД по Башкирии направило рекомендацию начальнику Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы Константину Паппе по факту недостатков дорожного полотна на проспекте Октября. Сотрудники отдела ГИБДД обнаружили на проспекте дефекты в виде выбоин, просадок, сообщается в ответе начальника ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова на обращение депутата Курултая республики Вячеслава Рябова.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В документе также сообщается, что ремонт проезжей части по проспекту Октября включен в прогнозный план работы УСРДИС на текущий год.

Влада Шипилова

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