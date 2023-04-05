Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об организованной при участии Fondazione Prada экспозиции, где представлены анатомические восковые скульптуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg

Фото: Fondazione Prada Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg

Фото: Fondazione Prada

Fondazione Prada продолжает радовать интересными проектами. В конце марта в Милане открылась экспозиция Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg, которую можно посетить до 17 июля. La Specola — часть Музея естественной истории и музейной системы Флорентийского университета.

В сотрудничестве с канадским режиссером и сценаристом Дэвидом Кроненбергом был воплощен замысел cere anatomiche (анатомические восковые модели) — это последняя глава исследовательского проекта, в рамках которого Fondazione Prada открывает коллекции большой ценности из «гостевых музеев», предлагая неожиданные интерпретации и видение культурного наследия через включение истории в контекст современной культуры.

Новый проект состоит из двух частей. На выставке представлена подборка из 13 анатомических скульптур XVIII века из знаменитой коллекции флорентийского музея. В центре внимания — женское тело в научных работах. Вторая часть — короткометражный фильм «Четыре нелюбимые женщины…», снятый Дэвидом Кроненбергом в La Specola и посвященный экспонатам выставки.

Вот что говорит Кроненберг: «Восковые фигуры La Specola были созданы в первую очередь как учебные пособия, раскрывающие тайны человеческого тела для тех, кто никогда не мог попасть на относительно редкие сеансы вскрытия трупов в университетах и учебных больницах. Но язык тела и выражения лица не показывали боли или агонии, не предполагали, что они подвергаются пытке, наказанию или даже хирургическому вмешательству, скульпторы создали живых персонажей, которые, кажется, находятся в экстазе. Именно этот поразительный выбор скульпторов захватил мое воображение: что, если само препарирование вызывало этот экстаз, этот почти религиозный восторг?»