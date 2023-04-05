Стоимость новостроек в Сочи вырастет на 20% в 2023 году

Первичная недвижимость в Сочи может подняться в цене до 20% процентов в 2023 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на коммерческого директора девелопера курортной недвижимости Five Елену Кабешеву.

Одни из главных причин повышения — дефицит свободных земельных участков и подорожание стройматериалов. Помимо этого на ценообразование на рынке недвижимости города-курорта повлиял и спрос на внутренний туризм. Сочи до сих пор удерживает позиции самого дорогого курортного города России. В прошлом 2022 году цены выросли более чем на 22%, отмечает директор агентства недвижимости «Эксперт М» Марат Воробьев.

Олег Исаев

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