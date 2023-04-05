На видеонаблюдение во время ЕГЭ в Башкирии потратят до 53 млн рублей

Институт развития образования Башкирии на конкурсе 24 апреля выберет исполнителя услуг по видеосъемке и видеозаписи государственной итоговой аттестации в 11-х классах в республике в 2023 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 53,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подрядчик должен установить 1315 объектов видеонаблюдения в 114 пунктах проведения экзаменов, в том числе в 14 на дому. Видеозапись должна вестись с 7:30 до 19:00 по местному времени в штабах и с 8:00 до 17:00 в аудиториях пунктов проведения экзаменов. В случае выхода из строя оборудования исполнитель обязан предоставить запасное.

В 2022 году на видеонаблюдение во время ЕГЭ в Башкирии потратили 52,7 млн руб.

Майя Иванова

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