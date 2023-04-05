Внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос в 2022 году на 19%

Объем внешнеэкономической деятельности компаний Новосибирской области в 2022 году составил $9,03 млрд. Цифры привел министр экономического развития региона Лев Решетников.

Глава областного министерства принял участие в пленарном заседании Сибирского форума медицинского туризма. Форум стартовал в новосибирском экспоцентре 5 апреля.

По данным минэкономразвития, рост внешнеторгового оборота по сравнению с 2021 годом ($7,59 млрд) составил 19%. При этом, экспорт увеличился на 46,5%, а импорт, напротив, сократился на 9,2%. Таким образом, рост внешнеторгового оборота в Новосибирской области наблюдается второй год подряд после падения в 2020 году.

В 2022 году новосибирские компании вели операции с партнерами из 118 государств.

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Валерий Лавский