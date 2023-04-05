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В порт Туапсе из Турции вместе с томатами завезли южноамериканскую моль

В порту Туапсе выявили зараженную партию томатов из Турции. В ней обнаружили южноамериканскую томатную моль, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора

Фото: пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора

Специалисты ведомства обнаружили карантинный объект в живом состоянии в партии томатов весом 22 тонны. Факт заражения продукции подтвердили соответствующим заключением Южного филиала Всероссийского центра карантина растений.

«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу. Данная партия была возвращена грузоотправителю»,— отметили в управлении Россельхознадзора.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) является опасным вредителем томатов и других пасленовых. Гусеницы минируют листья или поражают незрелые плоды. Томатная моль включена в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Татьяна Ручкина

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