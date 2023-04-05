«Николай Гоголь стал часто терять сознание»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие вопросы о гибели автора до сих пор возникают у специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Моллер Федор / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Моллер Федор / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На Новодевичье кладбище отправляемся сегодня, к месту захоронения Николая Васильевича Гоголя. Со смертью великого писателя связано множество тайн и загадок. Куда, например, подевалась голова автора «Мертвых душ»? Действительно ли перед кончиной он сошел с ума и сжег второй том своей бессмертной книги? И правда ли, что похоронили его живым? Но обо всем по порядку.

После перенесенной им малярии Гоголь стал часто терять сознание и падать в обмороки. При этом пульс его почти не прослушивался, дыхание было едва уловимо. Больше всего писатель боялся, что его похоронят заживо. Завещал тело его не погребать до тех пор, пока не появятся признаки разложения. Однако никто никаких признаков не ждал. Интересно: специалисты — те, кто снимал посмертную маску — утверждали, что мертвый Гоголь мало был похож на покойника. Но тогда получается, что хоронили точно мертвеца. Если он и был жив, наверняка задохнулся бы под гипсом той самой маски, которая лежала на его лице несколько часов.

Первая могила Гоголя находилась на кладбище Свято-Данилова монастыря. Но в 1930 году монастырь был закрыт, а некрополь ликвидирован. Останки пришлось перезахоранивать. Когда могилу вскрыли, вдруг выяснилось, что череп писателя отсутствует, хотя по другим сведениям он лежал рядом со скелетом. Есть данные, что Гоголь при жизни не только писал мистические повести, но и занимался магией и колдовством. В XIX веке тела колдунов обезглавливали. И значит, кто-то вскрывал могилу до перезахоронения.

Теперь о том, что сжег писатель перед смертью. Этого никто точно не знает. Почти все главы второго тома «Мертвых душ», по крайней мере те, что он читал друзьям, сразу были найдены в черновиках. Но что же жег Николай Васильевич по свидетельству слуги так настойчиво и долго? И вообще, от чего он умер, если это был не летаргический сон. По мнению современных медиков, писатель страдал от глубочайшей депрессии: не ел, не спал, был крайне ослаблен. Убить его могло и принудительное лечение. Гоголя сажали в ванну с кипятком, а сверху поливали ледяной водой. Хотя, по большому счету, все это тоже не доводы, а домыслы.