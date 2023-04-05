Переход на 2-й Дачной в Саратове обещают отремонтировать до июня

Саратовская администрация объявила торги на ремонт подземного перехода на остановке общественного транспорта «2-я Дачная». Соответствующий тендер разместили на портале «Госзакупки».

Начальная цена составляет без трех копеек пять миллионов рублей. За эту сумму будущему подрядчику предстоит заменить существующие покрытия, лестницы, перила и систему электроснабжения. В переходе установят 34 новых светильника. При обустройстве пола в числе прочего планируют использовать «Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок».

Подрядчика выберут 13 апреля. Согласно контракту работы должны закончить в течение двух месяцев после заключения контракта.

Ранее переход принадлежал заводу «Тантал». После банкротства предприятия его пытались продать за 16 млн руб., а когда не вышло, мэрия добилась передачи объекта в городскую собственность.