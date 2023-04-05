Комиссию по поддержке участников СВО и их семей создали в Удмуртии

В Удмуртии учредили межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте главы региона, подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов. Руководителем комиссии стала вице-премьер правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Комиссия займется обсуждением и решением вопросов, связанных с государственной поддержкой ветеранов и их семей, работой филиала Государственного фонда на территории Удмуртии. Кроме того, задачей новой организации станет координирование государственных и территориальных органов госвласти, местного самоуправления, НКО и других организаций по вопросам, связанных с поддержкой ветеранов и их семей.