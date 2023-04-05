Создатель McLaren F1 представил новый суперкар GMA T.33 Spider

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, официально представила первый в своей истории открытый суперкар — модель GMA T.33 Spider.

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Новинка сохранила дизайн купе и пассивную аэродинамику без подвижных элементов и создающего граунд-эффект вентилятора в задней части автомобиля. Переработана была задняя часть кузова, где появились защитные дуги безопасности и опускающееся стекло между ними. Стационарная панель крыши заменена двумя съемными углепластиковыми сегментами, которые можно хранить в багажнике в передней части кузова.

Заднеприводный среднемоторный суперкар оснащается новым атмосферным 3,9-литровым V12 от Cosworth мощностью 615 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератор от компании. Двигатель взят от модели T.50, но дефорсирован и перенастроен. 6-ступенчатую механическую коробку передач с H-образной схемой переключения сделала фирма Xtrac.

В оснащение входят мультифункциональный руль, лишенный подрулевых переключателей, а также комбинированная панель приборов с аналоговым тахометром и парой компактных дисплеев. Есть системы ABS и ESP, камера заднего вида, четыре подушки безопасности.

Выпуск GMA T.33 Spider наладят в Великобритании. Всего будет сделано 100 суперкаров, но стоимость открытого суперкара не названа — купе, напомним, на рынок вышло по цене от 1,4 млн фунтов стерлингов каждый.

Максим Вершинин

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