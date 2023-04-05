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В Сочи начали готовить общественный транспорт к курортному сезону

В Сочи начали проводить комплекс мероприятий по подготовке общественного транспорта к летнему курортному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что сотрудники предприятий восстановят повреждения кузовов, заменят детали, подверженные коррозии, и выполнят лакокрасочные работы и обшивку сидений. Кроме того, они проверят систему охлаждения двигателя, топливную систему, электрооборудование и систему кондиционирования в автобусах.

В Сочи общественный транспорт передвигается по 124 маршрутам. Ежедневно на линию выходит более 800 единиц подвижного состава. Их обслуживают семь автотранспортных предприятий.

Татьяна Ручкина

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