В России выпущена серебряная монета с Валентиной Терешковой

5 апреля 2023 года в России в обращение выходит памятная серебряная монета номиналом три рубля «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта» серии «Космос», сообщает пресс-служба Банка России.
Памятная монета «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта»
Фото: Банк России
Диаметр монеты составит 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
«На оборотной стороне монеты расположены выполненные рельефом изображение портрета В.В. Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе»,— сообщили в пресс-службе Банка России.
Валентина Терешкова родилась в Ярославской области, сейчас она является депутатом ГД РФ от Ярославской и Костромской областей. Первый полет женщины-космонавта начался 16 июня 1963 года, космический корабль «Восток-6» был запущен на околоземную орбиту с космодрома Байконур.