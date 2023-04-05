В России выпущена серебряная монета с Валентиной Терешковой

5 апреля 2023 года в России в обращение выходит памятная серебряная монета номиналом три рубля «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта» серии «Космос», сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятная монета «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта»

Фото: Банк России Памятная монета «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта»

Фото: Банк России

Диаметр монеты составит 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

«На оборотной стороне монеты расположены выполненные рельефом изображение портрета В.В. Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе»,— сообщили в пресс-службе Банка России.

Валентина Терешкова родилась в Ярославской области, сейчас она является депутатом ГД РФ от Ярославской и Костромской областей. Первый полет женщины-космонавта начался 16 июня 1963 года, космический корабль «Восток-6» был запущен на околоземную орбиту с космодрома Байконур.

Антон Голицын