Жителей обстрелянного белгородского села вывезли на безопасное расстояние на броневиках

Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

По его словам, пострадавших нет. «Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние», — отметил господин Гладков.

При этом, по предварительной информации, осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и кровля в трех частных домовладениях. Также пострадали три автомобиля. Аварийные и оперативные службы продолжают подворовой обход территории, добавил губернатор.

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Александр Прытков

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