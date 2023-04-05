Жителей обстрелянного белгородского села вывезли на безопасное расстояние на броневиках

Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: пресс-служба
По его словам, пострадавших нет. «Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние», — отметил господин Гладков.
При этом, по предварительной информации, осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и кровля в трех частных домовладениях. Также пострадали три автомобиля. Аварийные и оперативные службы продолжают подворовой обход территории, добавил губернатор.
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