Операторов связи в Татарстане оштрафовали на 4,5 млн рублей за пропуск вызовов с подменных номеров

По инициативе прокуроров в Татарстане операторов связи оштрафовали на 4,5 млн руб. за пропуск звонков с подменных номеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нарушения были выявлены в ходе проверок со стороны прокуроров городов и районов Татарстана по поручению аппарата надзорного ведомства. Всего были возбуждены 23 административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ в отношении семи федеральных и региональных операторов связи.

Мировые суды Москвы, Екатеринбургской, Вологодской и Ростовской областей, Пермского края рассмотрели десять дел. Остальные находятся на рассмотрении. Общая сумма штрафа в настоящее время составила 4,5 млн руб.

"Ъ-Казань"