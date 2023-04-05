В Белгородэнерго наградили победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

В «Белгородэнерго» наградили победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети». Дипломы лучшим знатокам точных наук вручил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов. Представители вуза-партнера – БГТУ им. В.Г. Шухова – поощрили ребят сертификатами на получение дополнительных баллов для поступления в вуз.

Фото: Белгородэнерго

Победителем среди девятых классов стал Святослав Камышников, обучающийся лицея № 9 г. Белгорода. Дипломом второй степени отмечена Мария Бусловская из Валуйской средней школы № 4.

Среди десятых классов диплом первой степени завоевал воспитанник Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната Сергей Фомин, призерами второй и третьей степени стали ученики белгородского лицея № 9 Кирилл Варфоломеев и Роман Родиков.

В этом году впервые участие в Олимпиаде принимали одиннадцатиклассники и студенты колледжей и лицеев. Обладательницей первого места среди старшей возрастной категории признана Анастасия Стрекалова – воспитанница Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Вторая и третья позиции – у ученицы лицея № 9 г. Анны Агарковой и обучающейся Шуховского лицея Полины Вырва.

Фото: Белгородэнерго

Постоянным партнером филиала в проведении Всероссийской олимпиады школьников «Россети» является Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. В этом году вуз по традиции выделил будущим абитуриентам, набравшим свыше 120 баллов и продемонстрировавшим высокие результаты по отдельным предметам, по пять дополнительных баллов к ЕГЭ. Сертификаты на допбаллы вручили директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов и директор Малого технологического университета Наталья Алтынник.

Педагоги поздравили ребят с успешным прохождением первого этапа и пожелали удачи в дальнейших испытаниях.

Энергетики в свою очередь поблагодарили педагогов вуза и школ за плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения и подготовку будущих кадров для энергоотрасли области.

Фото: Белгородэнерго

«Олимпиада является важным профориентационным ориентиром для такой крупной компании, как «Россети». Энергоотрасль стремительно развивается, поэтому Белгородэнерго заинтересовано в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями», – отметил Антон Герасимов.

Напоминаем, Всероссийская олимпиада группы компаний «Россети» включена Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2022/23 учебный год. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью.