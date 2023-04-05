Шахта Листвяжная» возобновляет работу

В Кузбассе возобновляет работу шахта «Листвяжная» (входит в АО «ХК СДС-Уголь» холдинга «Сибирский деловой союз», СДС), сообщает пресс-служба предприятия. Шахта начала проходку конвейерного штрека 825, необходимого для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Работы на шахте были остановлены после аварии 25 ноября 2021 года. Тогда из-за взрыва метано-воздушной смеси погиб 51 человек, в том числе, 46 работников предприятия и пять горноспасателей. Руководство шахты и холдинга было арестовано.

В ноябре 2022 года стало известно, что шахта восстановила свою инфраструктуру после аварии. Предприятие, в частности, закупило 1,88 тыс. новых самоспасателей, локализовало последствия аварии и восстановило горные выработки и инфраструктуру, восстановило 106 вентиляционных сооружений для устойчивого проветривания горных выработок, систему безопасности угольной шахты и ее подсистемы. В том же году в декабре был согласован план развития горных работ «Листвяжной» на 2023 год.

СКР в январе 2023 года сообщил о завершении расследования четырех уголовных дел об аварии на «Листвяжной». Обвиняемыми по ним проходят бывший президент холдинга СДС Михаил Федяев (в декабре 2022 года оставил эту должность), экс-директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, бывшие главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, бывший гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, техдиректор этой компании Антон Якутов, бывший главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов

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Игорь Лавренков, Кемерово, Оксана Павлова