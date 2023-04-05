Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала в районе улиц Комсомольская и Нуреева

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала площадью 27 га, ограниченного улицами Гареева, Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской. Документация подготовлена по заказу специализированного застройщика «Атмосфера». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На территории квартала строятся жилые комплексы «Таухаус» (застройщик «Садовое кольцо») и «Новатор» (ГК «Первый трест»). На остальной части территории располагаются малоэтажные хозяйственные постройки, гаражи, деревья и автостоянки. Проектом предполагается частичный снос хозпостроек и гаражей, и уборка зеленых насаждений. На этом месте планируется построить новый жилой комплекс из восьми 21-33-этажных домов с общей площадью квартир 150 тыс. кв. м со встроенной поликлиникой, спортивным центром, отделением почты и закрытыми паркингами. Также на территории планируется построить школу на 1,6 тыс. мест, детский сад на 355 мест и мечеть.

Всего квартал рассчитан для проживания 12,8 тыс. человек. С учетом проектируемых паркингов недостаток 1,6 тыс. парковочных мест планируется обеспечить за счет свободных мест на паркингах торгового центра «Планета». Проектом предлагается размещение новых остановок для общественного транспорта по улицам Комсомольская и Нуреева.

ООО Специализированный застройщик «Атмосфера» зарегистрировано в Уфе в марте 2021 года. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика, принадлежит Рафилю Камаеву. По итогам 2022 года убыток компании составил 487 тыс. руб.

Карина Мамаева

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