ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект о поддержке местных экспортеров

Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении одобрили законопроект о поддержке промышленных предприятий, которые экспортируют произведенную продукцию. Три представителя от фракции «Единая Россия» предлагают внести поправки в городской закон «О промышленной политике в Санкт-Петербурге». За проголосовали — 43, против — 1.

Согласно проекту, планируется содействовать продвижению на зарубежных рынках и создавать благоприятные условия для производств. Депутаты предлагаю оказывать финансовую и имущественную поддержку, а также предоставлять госгарантии по обязательствам. В документе указывается, что поддержка может быть оказана путем «иных мероприятий».

Депутат Всеволод Беликов — один из авторов законопроекта, рассказал, что форму поддержки определит правительство города. Его коллега Павел Крупник в разговоре с «Ъ-СПб» отметил, что считает необходимым оказывать всестороннюю поддержку для реализации продукции предприятий в странах СНГ и в странах, с которыми мы находимся в рабочих отношениях, в том числе в Иране, Индии и Китае.

Надежда Ярмула

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