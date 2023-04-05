«Роснефть» разработала и внедрила в производство пакет присадок к моторным маслам для легковых автомобилей

Специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок, СвНИИНП и РН-Смазочные материалы разработали многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам для современных легковых автомобилей. Планируемый объём производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год, что позволит Компании полностью заменить иностранные присадки для производства масел в SL-сегменте.
Компоненты отечественного производства, входящие в состав РН-SL, обеспечивают надежную работу бензинового двигателя, очищают и устраняют существующие отложения и предотвращают образование новых, продлевая срок службы двигателя и автомобиля в целом.
Пакет присадок прошел испытания в научных лабораториях, на автопромышленном комплексе и в реальных условиях эксплуатации автомобилей, подтвердив функциональность и экологичность моторного масла на его основе.
Юрий Хорошев, главный технолог НЗМП:
«На Новокуйбышевском заводе масел и присадок была наработана первая промышленная партия пакета присадок PH-SL и приготовлена опытная партия масла моторного Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 с пакетом присадок PH-SL. Проведены квалификационные и эксплуатационные испытания. На основании результатов оценки качества и ресурсных испытаний оформлена разрешительная документация по допуску в промышленное производство ООО „НЗМП“ пакета присадок PH-SL.
Внедрение в промышленное производство пакета присадок PH-SL пополнило корзину товарной продукции предприятия. На сегодняшний день в ООО „НЗМП“ производятся как индивидуальные присадки (моющие, диспергирующие для смазочных масел, противоизносная присадка для дизельных топлив), так и многофункциональные пакеты присадок для дизельных масел различных эксплуатационных характеристик, а также масел, обеспечивающих работу современных бензиновых двигателей.
Применение отечественного пакета присадок PH-SL в производстве моторных смазочных масел для бензиновых двигателей премиального класса позволит снизить зависимость от поставок зарубежных производителей присадочной продукции».