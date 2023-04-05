«Роснефть» разработала и внедрила в производство пакет присадок к моторным маслам для легковых автомобилей

Специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок, СвНИИНП и РН-Смазочные материалы разработали многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам для современных легковых автомобилей. Планируемый объём производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год, что позволит Компании полностью заменить иностранные присадки для производства масел в SL-сегменте.



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Компоненты отечественного производства, входящие в состав РН-SL, обеспечивают надежную работу бензинового двигателя, очищают и устраняют существующие отложения и предотвращают образование новых, продлевая срок службы двигателя и автомобиля в целом.

Пакет присадок прошел испытания в научных лабораториях, на автопромышленном комплексе и в реальных условиях эксплуатации автомобилей, подтвердив функциональность и экологичность моторного масла на его основе.

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