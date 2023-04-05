Двум нижегородским предприятиям выдали промышленную ипотеку на 101 млн рублей

Предприятия Нижегородской области подали 20 заявок на получение промышленной ипотеки суммарно на 2,7 млрд руб. По двум из них уже заключены кредитные договоры на 101 млн руб., сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Промышленную ипотеку запустили в России в сентябре 2022 года. Предприятия могут получить до 500 млн руб. на покупку недвижимости. Процентная ставка составит 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных. Заем предоставляется на срок до семи лет.

В конце марта на программу промышленной ипотеки выделили дополнительно 1 млрд руб. «Это означает, что промпредприятия смогут привлечь дополнительно 45 млрд руб. кредитов в этом году»,– написал Егор Поляков в Telegram-канале.

Анастасия Еремина