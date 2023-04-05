«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию

ПАО «Уралкалий» подписало соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года. Как сообщает пресс-служба компании, цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив ПАО «Уралкалий» Фото: архив ПАО «Уралкалий»

«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли,— отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.— Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.