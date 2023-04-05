На Кубани за сутки выявили 204 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 204 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 70 случаев, в Сочи — 15, в Тихорецком районе — 12, в Горячем Ключе — 11, в Каневском районе — девять, в Северском — восемь. По семь заболевших обнаружили в Новороссийске и Ейском районе, по шесть — в Геленджике, Мостовском и Усть-Лабинском. Еще по пять положительных результатов отметили в Апшеронском и Белоглинском районах, по четыре — в Белореченском и Кавказском, по три — в Анапе, Армавире и Павловском.

На амбулаторном лечении находятся 1149 человек, в стационарах — 253. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 358 319 случаев. Из них с выздоровлением выписали 345 743 человека, скончались — 11 174 пациента.

Татьяна Ручкина

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