В рейтинге комфортных для жизни городов Ижевск опередил Казань

Столица Удмуртии по итогам 2022 года вошла в число комфортных для жизни городов России. Ижевск набрал 220 баллов, опередив Казань — 216 баллов, Нижний Новгород — 214, Пермь — 208. Соответствующий рейтинг представило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Так, при расчете индекса качества городской среды учитывались 36 критериев. В их числе состояние ЖКХ, благоустройство, развитие транспортной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также безопасность дорог, уровень внешнего оформления городских пространств, количество и доступность зеленых насаждений. Комфортной городской средой считается показатель выше 180 баллов.