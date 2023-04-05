Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

4G для удмуртского Деда Мороза

МегаФон запустил интернет для гостей Тол Бабая

Уверенный сигнал мобильной связи и скоростной интернет МегаФона появились в 5 районах Удмуртии. В их числе территории, которые привлекают туристов и из других регионов. Все цифровые сервисы стали доступны жителям и гостям села Шаркан, где расположена усадьба Тол Бабая — удмуртского Деда Мороза, поселка Кез, который славится своими природными достопримечательностями, села Бураново, откуда родом знаменитые «Бурановские бабушки».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Инженеры оператора установили новые базовые станции сети четвертого поколения в 11 селах и деревнях региона. Теперь жители смогут получать электронные госуслуги, общаться с близкими по видеосвязи, узнавать новости в интернете, смотреть и выкладывать фото и видео в социальных сетях и мессенджерах на средней скорости 30 Мбит/с.

«Мы понимаем, как важно жителям небольших населенных пунктов быть на связи и пользоваться цифровыми услугами, поэтому не только участвуем в госпрограммах, но и самостоятельно инвестируем в развитие сети. Такой подход позволяет увеличивать доступность цифровых услуг для сельчан и устранять "белые пятна" с мобильной карты Удмуртии. Уверен, современные телеком-сервисы станут еще одним позитивным моментом в развитии этих территорий, привлечении туристов и гостей из других регионов»,— комментирует директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Новое покрытие оператора появилось в следующих населенных пунктах:

  • Вавожский район: д. Уе-Докья, с. Вавож;
  • Кезский район: п. Кез;
  • Малопургинский район: д. Бобья-Уча, д. Иваново-Самарское, д. Абдульменево, д. Верхнее Кечево, с. Бураново;
  • Можгинский район: д. Трактор;
  • Шарканский район: с. Шаркан, с. Сосновка.

«Количество жителей в городах и поселках растет, а значит нагрузка на оборудование связи увеличивается. Поэтому важно, что работа по улучшению качества связи идет не только в рамках госпрограмм, но силами самих операторов. Например, усадьба Тол Бабая — это туристическое место, где гостям важно иметь доступ не только к «голосу», но и к 4G»,— отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...