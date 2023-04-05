Воронежская сеть «Центрторг» в 2022 году вдвое сократила прибыль

По итогам 2022 года чистая прибыль ПАО «Центрторг» (управляет сетью продуктовых магазинов в Воронеже) сократиась более чем вдвое — с 68,01 до 31,61 млн руб. Об этом сообщается в опубликованной аудированной бухгалтерской отчетности компании по РСБУ. Выручка снизилась с 3,17 до 2,74 млрд.

Себестоимость продаж компании также уменьшилась и составила 2,22 млрд руб. против 2,69 млрд в 2021 году. Дебиторская задолженность сети магазинов снизилась с 165,14 до 89,6 млн руб., кредиторская задолженность — с 415,89 до 264,6 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), оптовый склад алкогольной продукции. Согласно последнему квартальному отчету, 55,5% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,87% — у его зама Алексея Сухарева, по 0,32% — у детей господина Дударева, Татьяны Родькиной и Дмитрия Дударева. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Владимир Зоркий

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