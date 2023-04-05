В Сочи завершили второй этап разработки стратегии социально-экономического развития до 2035 года

В Сочи завершили второй этап разработки стратегии социально-экономического развития курорта до 2035 года. По поручению главы города Алексея Копайгородского в этой работе принимают участие разработчики генплана, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На первой стратегической сессии «Сочи-2035: Флагманские и приоритетные проекты развития» определили 29 флагманских, приоритетных и пространственных муниципальных проектов, которые составят основу новой стратегии социально-экономического развития. Основными задачами разработчиков являются увеличение окупаемости проектов и эффективная работа «экономики квадратного метра».

«Стратегия должна стать гибким работающим механизмом. Она предусматривает создание условий для появления новых предприятий и реализации инвестиционных предложений, способствующих росту доходов городского бюджета исходя из зонирования территорий, предусмотренных Генпланом»,— отметила первый замглавы Сочи Светлана Калинина. Она подчеркнула, что по всем ключевым вопросам разработчики двух проектов обмениваются экспертным мнением, а также делают совместные заключения и выводы.

К флагманским проектам относятся «Сочи — курорт мечты», «Сочи — город будущего», «Выбирай сочинское», «Долгосрочный план по развитию Сочинской агломерации» и «Развитие пространственных округов Сочи». На третьем этапе разработки стратегии разработчики предложат конкретные механизмы реализации. Утвердить документ планируется до сентября 2023 года. Одновременное принятие стратегии и генплана позволит развивать муниципалитет по всем ключевым отраслям экономики.

Татьяна Ручкина

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