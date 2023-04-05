Четыре человека пострадали при прорыве трубы в центре Петербурга

Машина с людьми провалилась под асфальт после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Четыре человека, в том числе и спасатели, получили ожоги. Об этом 5 апреля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Главное управление МЧС по Петербургу.

По данным издания, из машины достали мужчину и двух внуков — мальчика и девочку. Мужчина и мальчик госпитализированы с ожогами. Также пострадали двое сотрудников МЧС, им оказывают помощь на месте.

Трубу прорвало утром в 8:10 на пересечении Дровяной улицы и Рижского проспекта. Дефект обнаружен в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». «Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен»,— добавили в компании. Движение по Рижскому проспекту частично ограничено.

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