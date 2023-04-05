«Проектный центр Сибири» взыскал с ПЛП 98,7 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил в полном объеме иск компании «Проектный центр Сибири» к УК «Промышленно-логистический парк» (принадлежит региону). Он определил взыскать с организации 98,7 млн руб. задолженности, а также 2 млн руб. судебных расходов.

В суде также рассмотрен другой спор между сторонами. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», осенью 2022 года компания заключила с ПЛП госконтракт на 956,7 млн руб. на выполнение работ по строительству наружных электрических сетей. Срок контракта – до конца 2024 года. Однако в январе контракт был расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке. В конце марта суд признал недействительным решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Проектный центр Сибири» ведет деятельность в области архитектуры.

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Оксана Павлова