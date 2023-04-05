Отменены итоги отбора подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по решению управления ФАС по Башкирии отменило итоги конкурса по отбору подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, сообщается на сайте госзакупок.
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В конце марта контракт стоимостью 604,8 млн руб. был заключен с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“». Подрядчик должен был провести работы до августа 2024 года.
Закупка отменена по итогам внеплановой проверки УФАС, которое нашло в действиях заказчика нарушение ФЗ «О контрактной системе». Комиссия установила, что предметом контракта являются демонтажные работы, установка наружного освещения и видеонаблюдения, водоотводных лотков, подпорных стен и ступеней, покрытия и МАФ, работы по озеленению территории, земляные работы, а также археологические наблюдения на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» площадью 7,12 тыс. кв. м. По мнению УФАС, эти работы не являются взаимосвязанными и аналогичными. Объединение в один лот разнородных работ приводит к ограничению конкуренции, отмечается в решении ведомства. Управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.