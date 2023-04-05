Отменены итоги отбора подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по решению управления ФАС по Башкирии отменило итоги конкурса по отбору подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

В конце марта контракт стоимостью 604,8 млн руб. был заключен с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“». Подрядчик должен был провести работы до августа 2024 года.

Закупка отменена по итогам внеплановой проверки УФАС, которое нашло в действиях заказчика нарушение ФЗ «О контрактной системе». Комиссия установила, что предметом контракта являются демонтажные работы, установка наружного освещения и видеонаблюдения, водоотводных лотков, подпорных стен и ступеней, покрытия и МАФ, работы по озеленению территории, земляные работы, а также археологические наблюдения на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» площадью 7,12 тыс. кв. м. По мнению УФАС, эти работы не являются взаимосвязанными и аналогичными. Объединение в один лот разнородных работ приводит к ограничению конкуренции, отмечается в решении ведомства. Управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Майя Иванова

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