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обновлено 11:06

Бывший министр строительства края и экс-проректор ПГНИУ будут курировать строительство межвузовского кампуса

Правительство Пермского края и концессионер строительства межуниверситетского кампуса ООО «Кампус Парма» провели рабочее совещание. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, на мероприятии присутствовали экс-министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров и бывший проректор Пермского государственного национального исследовательского университета Яна Дорофеева. По их данным, они участвовали в совещании как представители автономной некоммерческой организации «Будущее Пармы», которая будет курировать стройку кампуса.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Колмогоров занимал должность министра строительства края с сентября 2019-го до января текущего года. Свое возможное участие в проекте господин Колмогоров не прокомментировал.

Яна Дорофеева была проректором ПГНИУ с 2020 года по февраль 2023-го и покинула вуз по соглашению сторон после смены ректора. До этого она работала в администрации губернатора Пермского края. По словам источников «Ъ-Прикамье», получить работу в этом АНО может и бывший ректор Пермского университета Дмитрий Красильников.

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