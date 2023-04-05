В Башкирии в два раза увеличили число грантов преподавателям и мастерам производственного обучения

В текущем году в Башкирии количество грантов преподавателям и мастерам производственного обучения в государственных колледжах увеличено в два раза, до 20, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2022 году были учреждены десять ежегодных грантов по 690 тыс. руб. каждый.

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Кроме того, с 1 сентября 2023 года стипендиаты главы республики, добившиеся высоких результатов в учебе и научной деятельности, будут получать стипендии в размере 5 тыс. руб. В 2022 году сумма выплаты составляла 2,3 тыс. руб.

Всего в республике действуют 93 профессиональных образовательных организаций и пять государственных организаций высшего образования, в которых обучаются около 106 тыс. человек по 139 специальностям и по 81 рабочей профессии.

Майя Иванова

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