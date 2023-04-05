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В Башкирии участникам СВО предлагают оказывать бесплатную юридическую помощь

Фракция ЛДПР в Курултае Башкирии разработала и внесла в парламент законопроект о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В эту категорию предлагается включить мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время получатели бесплатной юридической помощи имеют право на консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств, представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

«Предлагаемые изменения позволят обеспечить дополнительными мерами государственной поддержки как самих граждан, участвующих в специальной военной операции, так и членов их семей», говорится в пояснительной записке.

12 апреля инициативу рассмотрит комитет Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.

Влада Шипилова

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